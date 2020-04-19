كتلة "الحكمة" البرلمانية تهدد بالانسحاب من تشكيل الحكومة العراقية

لوحت كتلة الحكمة في البرلمان العراقي بالانسحاب من تشكيل الحكومة، التي كلف بها مصطفى الكاظمي في حال أصرت بعض الكتل على نهج المحاصصة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن النائب بكتلة الحكمة حسن فدعم، اليوم الأحد، قوله إن "بعض الكتل من مكونات مختلفة ما زالت تصر على موقفها السابق لتشكيل الحكومة وفق منهاج المحاصصة، حيث إنها تطلب بشكل واضح حصصها من الكابينة الوزارية".

ودعا النائب فدعم؛ "الكتل السياسية إلى ضرورة مغادرة منهج المحاصصة السياسية لمنح الحكومة الجديدة فرصة لكونها انتقالية وتمهد لانتخابات مبكرة".

ونفى النائب عن تيار الحكمة الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي المقرب من طهران عمار الحكيم، وجود أسماء مسربة للكابينة الوزارية.

وكان الكاظمي قد قال في تغريدة عبر تويتر، "نريد فريقا حكوميا كفوءا ونزيها يواجه الأزمات ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس".

وأضاف "المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية ونحاول تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي".