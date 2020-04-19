عريقات: إجماع دولي على رفض مخطط نتنياهو - ترمب للضم

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، إن مسؤولين دوليين أجمعوا على رفض مخطط "نتنياهو - ترمب" وفريقه للضم واستمرار التوسع في الاستيطان، والحفاظ على مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وإجراء حوار مباشر بين الطرفين بمساعدة رباعية الوسطاء الدوليين.

وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم، أن المسؤولين الدوليين أجمعوا كذلك على ضرورة مكافحة فيروس "كورونا" لوقف انتشاره وتحييد آثاره السلبية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في جميع أماكن اللجوء.

وبحسب الوكالة الفلسطينية، تناول عريقات في اتصالاته مع المبعوثة الأوروبية لعملية السلام سوزانا ترستل، ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادونوف، أفق التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية على أساس القوانين الدولية.

وتضمنت المحادثات سبل إنقاذ عملية السلام بمساعدة المجتمع الدولي، خاصة أعضاء مجلس الأمن الدولي، والإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال.