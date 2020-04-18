سلطنة عمان تسجل 111 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان، اليوم السبت، تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في عموم السلطنة خلال الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيان نشرته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه تم "تسجيل 111 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 33 حالة لعمانيين، و78 حالة من غير العمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1180".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن فيروس كورونا أدى منذ ظهوره في البلاد إلى"وفاة 6 أشخاص، في حين تماثل 176 مصابًا للشفاء".

وطالبت الوزارة جميع المواطنين بالتقيد بإجراءات العزل الصحي، وتنظيف اليدين بالماء والصابون، والتقيد التام بالتباعد الاجتماعي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.