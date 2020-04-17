السودان يعلن استرداد هيئة النقل النهري من شركة عارف الكويتية

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أعلنت السلطات السودانية، مساء الجمعة، إسترداد هيئة النقل النهري من شركة عارف الكويتية بقيمة أصول بلغت 450 مليون دولار، إلى جانب استرداد المئات من قطع الأراضي من أسرة الرئيس السابق عمر البشير وقيادات بالحركة الاسلامية منحت لهم في العهد السابق. وأفادت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، أنها فتحت بلاغات في مواجهة المتورطين في صفقة بيع الهيئة إلى شركة عارف الكويتية وعلى رأسهم الأمين العام للحركة الاسلامية الزبير أحمد الحسن على خلفية بيع هيئة النقل النهري لصالح شركة عارف الكويتية حينما تولى وزارة المالية، إلى جانب وزراء مالية سابقين هم أحمد المجذوب، وعلي محمود، والقيادي في حزب البشير