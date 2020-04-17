أعلنت السلطات السودانية، مساء الجمعة، إسترداد هيئة النقل النهري من شركة عارف الكويتية بقيمة أصول بلغت 450 مليون دولار، إلى جانب استرداد المئات من قطع الأراضي من أسرة الرئيس السابق عمر البشير وقيادات بالحركة الاسلامية منحت لهم في العهد السابق.
وأفادت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، أنها فتحت بلاغات في مواجهة المتورطين في صفقة بيع الهيئة إلى شركة عارف الكويتية وعلى رأسهم الأمين العام للحركة الاسلامية الزبير أحمد الحسن على خلفية بيع هيئة النقل النهري لصالح شركة عارف الكويتية حينما تولى وزارة المالية، إلى جانب وزراء مالية سابقين هم أحمد المجذوب، وعلي محمود، والقيادي في حزب البشير الشريف أحمد عمر بدر، وبنك المال، وشركة النيل، وعبد الرحمن نور الدين رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مراكز القطاع العام، والعبيد فضل المولى.
وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي في الخرطوم مساء الجمعة، إنها ألغت تسجيل منظمة أنامل للطفولة ومصادرة أصولها لصالح وزارة المالية السودانية.
وصادرت اللجنة منظمة معارج التابعة لأسرة الرئيس عمر البشير المالكة لأراضي ضخمة في أحياء باهظة الثمن في العاصمة الخرطوم.
وأكد عضو اللجنة، محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة الانتقالي، استمرار عمل اللجنة لاسترداد كل الحقوق المنهوبة للشعب.
كما صادرت اللجنة مئات الأراضي من مدير الشرطة الأسبق محمد نجيب الطيب، وزوجته هند مصطفى عبد الله هاشم.
وقال عضو اللجنة، وجدي صالح، إن الذين يدعون أننا نستهدف الدين هم الذين ينهبون أموال الشعب، وأشار إلى أن عطا المنان الأمين العام لمنظمة الدعوة الاسلامية، بخيت الحاج محمد، يمتلك مخططا كاملا به 71 قطعة تمت مصادرتها.
واستردت اللجنة نحو 400 عقار بأسماء رموز النظام السابق منها برج لمنظمة تخص أسرة المخلوع بمساحة تصل الى 248,894 متر مربع في أحياء مميزة بالعاصمة الخرطوم منحت لهم ضمن عمليات فساد واسعة قام بها النظام السابق.
السودان يعلن استرداد هيئة النقل النهري من شركة عارف الكويتية
المصدر: يحيى كشة- إرم نيوز
أعلنت السلطات السودانية، مساء الجمعة، إسترداد هيئة النقل النهري من شركة عارف الكويتية بقيمة أصول بلغت 450 مليون دولار، إلى جانب استرداد المئات من قطع الأراضي من أسرة الرئيس السابق عمر البشير وقيادات بالحركة الاسلامية منحت لهم في العهد السابق.