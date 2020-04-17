العراق.. لجنة برلمانية تطالب الكاظمي بمنح النساء ثلث الحكومة‎

طالبت لجنة المرأة في البرلمان العراقي، يوم الجمعة، رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي بتخصيص ثلث مقاعد تشكيلته الوزارية للنساء.

وقالت اللجنة، في كتاب رسمي موجه إلى الكاظمي: إنه "لا يخفى عليكم دور المرأة الكبير والأساسي في بناء المجتمع بمختلف الوظائف التي تستند عليها الدولة".

وأضافت: "لذا من الضروري إعادة وزارة المرأة إلى الكابينة الوزارية لما لها من واجبات ومهمات كبيرة في دعم قضايا المرأة، وما يتعلق بتمثيل العراق في المحافل الدولية وإشراك المرأة في عملية البناء والإعمار والتنمية وصنع القرار".

وأكدت اللجنة في كتابها على ضرورة "إشراك النساء العراقيات بما لا يقل عن ثلث المقاعد الوزارية في الكابينة الوزارية، ومن النساء من ذوات الكفاءة والخبرة وفقا لمبادئ الدستور وتكافؤ الفرص ومبادئ الديمقراطية أسوة بأخيها الرجل".

وكلف الرئيس برهم صالح الكاظمي، في 12 من الشهر الجاري، بتشكيل الحكومة بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي اعتذاره عن المهمة لأسباب "داخلية وخارجية" لم يفصح عنها.

وسبق لخمس كتل شيعية أن أعلنت دعمها للكاظمي وعلى رأسها ائتلاف "الفتح" (48 مقعدا من أصل 329 مقعدا) بزعامة هادي العامري، وائتلاف "دولة القانون" (26 مقعدا) بزعامة نوري المالكي، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم (19مقعدا).

يشار إلى أن الكاظمي هو ثالث مكلف بتشكيل الحكومة عقب الزرفي، ومحمد توفيق علاوي، المنسحب مطلع آذار مارس الماضي؛ لفشله في إقناع المكونيْن السني والكردي وبعض القوى الشيعية بدعم تشكيلته الحكومية.