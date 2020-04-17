الحكومة الفلسطينية تنفي تلقيها مساعدات مالية من أمريكا

نفت الحكومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تلقي أي أموال من الإدارة الأمريكية على شكل مساعدات لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الاتصالات ما زالت منقطعة مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم: "لسنا بحاجة لأموال الإدارة الأمريكية، ولا يوجد لدينا أي اتصالات معها".

جاءت تصريحات ملحم، بعد أنباء تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، عن استئناف الإدارة الأمريكية تقديم مساعداتها للحكومة الفلسطينية، من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن واشنطن تقدم 5 ملايين دولار لمستشفيات الضفة الغربية، كمساعدات إنسانية، لمواجهة أزمة كورونا.