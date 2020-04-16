وفاتان و460 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت السلطات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، تسجيل وفاتين و460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 5,825 حالة، و35 وفاة.

وقال مكتب الاتصالات التابع لحكومة الإمارات، في تغريدة على تويتر: "وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجري أكثر من 25 ألف فحص جديد لمواطنين ومقيمين في مختلف مناطق الدولة، وتعلن عن تسجيل 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 5,825 حالة".

وأضاف المكتب: "تم تسجيل وفاة حالتين لمصابين من الجنسية الآسيوية من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، بالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 35 حالة، خالص التعازي والمواساة لذوي المتوفين والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وأشار المكتب إلى "ارتفاع حالات الشفاء في الدولة إلى 1,095 حالة، وذلك بعد تسجيل 61 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة".