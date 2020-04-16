الحكومة المؤقتة تطالب تونس بتوضيح حول إرسال تركيا مقاتلين تونسيين إلى ليبيا

طلبت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، من نظيرتها التونسية تقديم إيضاح حول تورط أطراف تونسية بالتنسيق مع تركيا لإرسال مقاتلين إلى ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان: إن الوزارة طالبت اليوم الخميس، تونس بإيضاح يتعلق بنقل بعض التونسيين للقتال ضمن صفوف الميليشيات في ليبيا بدعم تركي.

وأكد المكتب أن "ما جرى تداوله يمس أمن واستقرار ليبيا وتونس معا بشكل خطير نتيجة ما تقوم به تركيا من تدخل مباشر في الشؤون الليبية، ومحاولتها زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا والفضاء المغاربي ودول الجوار عموما.

بدورها نقلت وكالة الانباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة عن مصدر أمني أن هناك تجمعا لمقاتلين مرتزقة في تونس بالتنسيق مع تركيا، يصل عددهم بضع آلاف، يرجح إدخالهم إلى ليبيا عبر البحر إلى ميناء زوارة،خصوصا وأن البوارج التركية موجودة في المنطقة هناك وهو ما يرجح إمكانية نقلهم عبر البحر تحت حمايتها.

وأكد المصدر، أن سبب لجوء تركيا إلى استخدام تونس كمعبر هو محاصرة الجيش الليبي، لمدينة زوارة، مما جعل إمكانية إرسالهم لها عن طريق طرابلس أو مصراتة أمرا صعبا.

وأوضح أن القوات التي يتم تجهيزها لدخول زوارة عبر تونس؛ تستهدف السيطرة على قاعدة الوطية الجوية، ثم أغلب المنطقة الغربية.