تصاعد الاغتيالات ضد أفراد قوات النظام وعناصر "حزب الله" جنوب سوريا.. وتعمق الاقتتال بين الفصائل الموالية لتركيا

تصاعدت عمليات الاغتيالات جنوب سوريا مستهدفة قوات الحكومة السورية، حيث أطلق مسلحون مجهولون النار على متطوع مع القوات الرديفة في الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام، في بلدة اليادودة، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه جرى كذلك اغتيال عنصر في صفوف القوات الحكومية في بلدة "الناصرية" بريف القنيطرة، من قبل مسلحين مجهولين.

واغتال مسلحون مجهولون، مساء الأربعاء، أحد الأشخاص المتعاونين مع الأفرع الأمنية وكان يجند شباناً لصالح تنظيم "حزب الله" اللبناني، في بلدة "تسيل" بريف درعا.

واغتال مسلحون مجهولون، الأربعاء، أحد عناصر "المخابرات الجوية" التابعة لقوات النظام عبر إطلاق النار عليه على طريق عين ذكر – نافعة بريف درعا الغربي.

وارتفعت بذلك أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال التي نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو الماضي حتى اليوم إلى أكثر من 402 عملية، قتل فيها 402 شخص.

اقتتال مستمر

من جهة أخرى، قتل مواطن أثناء الاشتباكات اليوم في مدينة جرابلس، فيما أصيب 4 آخرون، جراء سقوط قذيفة هاون في سوق المدينة، نتيجة الاشتباكات بين عناصر الشرطة الموالية لتركيا وعائلة في مدينة جرابلس شمال شرق حلب.

وأفاد المرصد السوري بأن الاقتتال وقع بسبب شجار بين شرطي مرور من عائلة الجوبات مع شخص من عائلة الصوانات، ليتطور إلى تدخل عشائري وفصائلي، فيما لا يزال التوتر مستمرا في المدينة.

ونقل المرصد عن مصادر محلية قولها إن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة اندلعت بين مسلحين من عشيرة “الجيسات” من جهة، والشرطة الموالية لتركيا من جهة أخرى، وذلك في مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي الشرقي.

أنشطة داعش

بالتزامن مع ذلك، نقل المرصد عن مصادر محلية قولها إن مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" يستقلون دراجاتهم النارية تجولوا في قرية "غريبة" الشرقية في ريف دير الزور، ظهر اليوم، وصادروا كميات كبيرة من التبغ وأحرقوه قبل أن يغادروا القرية إلى البادية الشمالية الشرقية لدير الزور.

واعتقلت قوى الأمن العام التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، قبل يومين، 10 أشخاص في بلدة "الباغوز"، بتهمة التعامل مع خلايا نائمة لتنظيم "داعش"، من بينهم أمير في البلدة بريف دير الزور الشرقي بحوزتهم طلقات متفجرة تستعمل للاغتيالات.