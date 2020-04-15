عزام الأحمد يحذر من نوايا نتنياهو ضم الأغوار والمستوطنات

حذّر عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومركزية حركة فتح، عزام الأحمد، اليوم الأربعاء، من نوايا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لضم الأغوار والمستوطنات.

وقال الأحمد في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "نتنياهو يستغل حالة الركود السياسي على الصعيد الدولي، ليستمر في مخططات ضم المستوطنات والأغوار".

وأضاف أن "نتنياهو أعلن رسميًا إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية في خطوة لتدميرها"، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه "لم يقم بخطوة عملية حتى اللحظة".

وأشار إلى أن "القيادة الفلسطينية أجرت اتصالاتها مع كثير من دول العالم في محاولة لردع حكومة نتنياهو عن إجراءاتها العنصرية تجاه الفلسطينيين".

وتابع: "تواصلنا مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الروسي، حيث تحركت روسيا علنا وحذرت من القيام بمثل هذه الخطوة".

وأكد المسؤول الفلسطيني أن هناك أزمات كثيرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وزادت هذه الأزمات بعد محاولة نشرها فيروس "كورونا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل المحتل.

وفي ذات السياق وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس الثلاثاء رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ولوزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، محذرًا من خطورة السياسات الإسرائيلية خاصة الاتجاه نحو إعلان ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر أبو الغيط من النوايا الاسرائيلية بإجراء ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة، معربًا عن قلقه وانزعاجه جراء مؤشرات عِدة تعكس سعي إسرائيل اغتنام فرصة جائحة كورونا لتحقيق مخططاتها لإعلان ضم أراضٍ فلسطينية محتلة خاصة في منطقة الأغوار وشمال الضفة الغربية.