بـ30 مليون دولار.. الخرطوم تسوي قضية المدمرة "كول" بعد عقدين من التقاضي في أمريكا

أغلقت محكمة في الولايات المتحدة، قضية ضحايا المدمرة الأمريكية "كول"، بعد اتفاق بين عائلاتهم والحكومة السودانية على تسوية خارج المحكمة، عبر دفع 30 مليون دولار كتعويضات.

وجاء ذلك، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء (سونا)، الأربعاء.

وأضافت الوكالة أن "حكم الإغلاق النهائي جاء بعد أن قدمت عائلات الضحايا والحكومة السودانية بيانًا مشتركًا إلى المحكمة المختصة تطالب فيه إغلاق القضية، بعد عقدين من بدء التقاضي".

وأعلنت وزارة العدل السودانية، في 6 نيسان/ أبريل الجاري، اكتمال اتفاق التسوية مع أسر ضحايا تفجير المدمرة، لاستيفاء شروط إزالة السودان من قائمة ما تعتبرها واشنطن دولًا راعية للإرهاب.

وفجّر شخصان، في تشرين الأول/ أكتوبر 2000، قاربًا مطاطيًا مليئًا بالمتفجرات قرب المدمرة المسلحة بصواريخ موجهة، بينما كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن جنوب اليمن.

وأسفر الحادث عن مقتل 17 بحارًا أمريكيًا، في حين أعلن منفذا الهجوم أنهما ينتميان لتنظيم "القاعدة".

وذكرت الوكالة السودانية أن الحكومة قررت دفع تعويضات بقيمة 30 مليون دولار، جرى الاتفاق عليها في 13 شباط/ فبراير الماضي، مع "الإيضاح والإثبات بشكل قاطع أن السودان لا علاقة له بتفجير المدمرة، ولا صلة له بالإرهاب".

وأضافت أن الخرطوم قبلت فقط بهذه التسوية لإغلاق الملف، ولأن التسوية أصبحت شرطًا لازمًا من الإدارات الأمريكية المتعاقبة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على السودان، منذ 1997.

لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.