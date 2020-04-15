مقتل لاجئين أكراد في قصف تركي داخل الحدود العراقية

قصفت طائرة مسيرة تركية، الأربعاء، أهدافًا داخل الأراضي العراقية، الأمر الذي أسفر عن وقوع قتلى في صفوف أكراد أتراك لاجئين، وفق ما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية.

وقالت الخلية، في بيان، إن "قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقًا للأجواء العراقية، من خلال طائرة مسيرة تركية مسلحة بخط رحلة سندي - سواره - توكا - القوش - شمال مخمور، بارتفاع 6 كلم وبسرعة 200 كلم/ساعة".

وأضافت الخلية أن "مخيما للعوائل الأكراد الأتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور، تعرض للقصف بواسطة صاروخ، حيث راحت امرأتان ضحية لهذا القصف في المخيم"، مبينة أن "قوة من الفرقة 14 شرعت بالخروج لمكان هذا الحادث".

وتنفذ الطائرات التركية بين الحين والآخر طلعات جوية تقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني على حدود أربيل، لكنها في الغالب تصيب مدنيين من المواطنين الأكراد، وكذلك عناصر قوات البيشمركة، فيما تطالب حكومة الإقليم عناصر حزب العمال بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان.

وكثّفت تركيا في الآونة الأخيرة ضرباتها ضد قواعد حزب العمال الكردستاني، وسط رفض الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، فيما تتكرر الدعوات العراقية إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي.