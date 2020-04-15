"تحرير الشام” تستحدث 3 ألوية جديدة في إدلب السورية وتوسع النهب من الفصائل الموالية لتركيا

استحدث الجناح العسكري التابع لتنظيم "هيئة تحرير الشام" 3 ألوية عسكرية جديدة في محافظة إدلب السورية، هي لواء "طلحة بن عبيد الله" بقيادة “أبو حفص بنش"، ولواء "علي بن أبي طالب" بقيادة "أبو بكر مهين"، و"لواء الزبير بن العوام" بقيادة "محمد شورى"، بحسب بيان للتنظيم.

وتجاهلت "تحرير الشام" ذكر عدد المقاتلين في كل لواء، والأسباب التي تقف وراء استحداثها، وتستخدم عادة ألقابا لقيادييها بدل الأسماء الحقيقية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

تأتي تلك الخطوة في ظل تطورات متسارعة تشهدها "هيئة تحرير الشام"، حيث أقامت معسكرات تدريبية لعناصرها، خلال الشهر المنصرم، كما استقال عضو مجلس الشورى في التنظيم قبل أن يتراجع عنها بعد أيام.

وعزى القيادي المستقيل خطوته تلك إلى جهله وعدم علمه ببعض سياسات الجماعة أو عدم قناعته بها، و"هذا أمر فطري فقد جبل الإنسان على حب المعرفة" على حد قوله.

تناحر فصائلي

واستمرارا لمسلسل التناحر الفصائلي والاشتباكات التي باتت سمة غالبة على علاقة الفصائل الموالية لتركيا في سوريا، وهذه المرة كان بطلها فصائل تتبع "الجيش الوطني" في ناحية جنديرس في منطقة عفرين شمال حلب، ما تسبب بوقوع جرحى من الطرفين.

وفجر مجهولون يعتقد أنهم من عناصر تنظيم "داعش" مدرسة كانت "قوات سوريا الديمقراطية" تعتزم اتخاذها مقرا لها، في قرية الحوايج في ريف دير الزور الشرقي.

واعتقلت قوى الأمن العام التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، صباح اليوم، 10 أشخاص في بلدة الباغوز، بتهمة التعامل مع خلايا نائمة لتنظيم "داعش" من بينهم أمير في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي بحوزتهم طلقات متفجرة تستعمل للاغتيالات.

استمرار النهب

وأفاد المرصد السوري بتواصل أعمال السرقة من قبل الفصائل الموالية لتركية، حيث سرق العناصر معدات زراعية وجرارات معطلة وملحقاتها في كل من مريكيس وعطية وداودية وريف أبو راسين في محافظة الحسكة.

وذكر أن عمليات التهريب تتواصل من مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" نحو مناطق نفوذ الحكومة السورية في دير الزور، عبر المعابر النهرية التي تصل بين بلدة "الشحيل" الخاضعة لسيطرة "قسد" وبلدة "بقرص" الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة.

وذكر المرصد السوري أنه وثق نقل "الاسمنت" من مناطق الحكومة السورية نحو مناطق "قسد" عبر العبارات المائية، بالإضافة لوجود شاحنات تستعد لنقل "الشعير" إلى مناطق قوات النظام.