مجلس الأمن يناقش غدًا تقريرًا بشأن هجمات كيميائية في سوريا‎‎

يناقش مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مغلقة، يوم غدٍ الأربعاء، التقرير الأول لفريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يتعلق بشن هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا.

وخلص التقرير، الذي قدمه الفريق لأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأسبوع الماضي، إلى أن سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد نفذ هجمات بأسلحة كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة في محافظة حماة بشهر مارس/ آذار لعام 2017.

وقال إستيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريس:"الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، ستقدم خلال جلسة، الأربعاء، إحاطة إلى أعضاء المجلس بشأن التقرير".

وتابع لصحفيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، قائلًا:"ندين استخدام الأسلحة الكيميائية في أي وقت وفي أي مكان، ونؤكد ضرورة تحديد المتورطين في استخدامها وتقديمهم للعدالة".

وردًا على سؤال بشأن إن كان غوتيريس يدين النظام السوري لاستخدامه تلك الأسلحة، اكتفى دوغريك بالقول:"لقد استخدمت أقصى ما يمكن أن استخدمه من كلمات، نحن ندين استخدام تلك الأسلحة في أي مكان وفي أي وقت".

وللمرة الأولى، حمّل التقرير، الصادر عن فريق تحقيق أسسته المنظمة العام 2018، النظام السوري المسؤولية عن هجمات بأسلحة كيميائية على بلدة اللطامنة، رغم نفي متكرر من نظام الأسد.

ولم تسفر تلك الهجمات عن قتلى، لكنها تسببت في إصابة ما لا يقل عن 100 شخص، وتدمير حقول زراعية ونفوق طيور وحيوانات.