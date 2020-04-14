إيران تفرج عن ناقلة وجهتها السعودية احتجزتها في خليج عمان

قالت عمليات التجارة البحرية البريطانية، التابعة للبحرية البريطانية، إن مسلحين اعتلوا سطح سفينة راسية في خليج عمان اليوم الثلاثاء، وأفرجو عنها في وقت لاحق.

وأضافت في تحديث لمذكرة أصدرتها من قبل أن "السفينة والطاقم في أمان" وحثت كل السفن القريبة على توخي الحذر.

وكانت عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت في وقت سابق إن السفينة كانت راسية على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية قبالة راس الكوح.

وقالت شركة الأمن البحري "درياد غلوبال" على تويتر إنه تم الإفراج عن سفينة ترفع علم هونج كونج.

وكانت قد قالت في وقت سابق إن السفينة كانت راسية في انتظار الاقتراب من ميناء جبيل في السعودية.

وذكر تقرير درياد أنه "في الساعة 12:48 بالتوقيت العالمي المنسق بدا أن السفينة متجهة صوب الساحل الإيراني. وفي الساعة 14:28 بالتوقيت العالمي المنسق ظهرت السفينة متوقفة في موقع على بعد أربعة أميال بحرية قبالة مغ قنبره كوه مبارك".

وأضاف أن هذه "هي السفينة المقصودة على الأرجح" لكنها قالت إن "من غير الواضح ما إذا كانت السفينة تواجه متاعب أو ما إذا كانت إيران تقدم لها المساعدة بشكل ما".

ولم تذكر البحرية البريطانية أو شركة الأمن البحري انتماء المسلحين الذين احتجزوا السفينة، لكن من المرجح أن يكونوا تابعين لإيران؛ إذا تخضع تلك المنطقة لسيطرة قواتها البحرية.