"الإيكونوميست": "كورونا" يفاقم خطر انهيار الدولة المركزية في العراق

قالت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية في تقرير بعنوان "الخطر الذي يهدد بانهيار العراق" إن "كوفيد 19" والميليشيات والاقتصاد الهش، جميعها أمور تهدد الدولة المركزية في العراق.

وذكرت أن السيارات ما زالت تملأ مدينة الصدر الواقعة شرق بغداد، وأن المزارات الدينية ممتلئة والناس يتجمعون في المحال التجارية، مشيرة إلى اعتقاد كثيرين في العراق، أن فيروس "كورونا" إما خدعة صهيونية أو طريق سريع إلى الجنة، وبالتالي فإنهم لا يشعرون بأنه يتعين عليهم الالتزام بأوامر الحكومة بالبقاء في المنازل.

وقالت المجلة: "إذا كان الفيروس هو المشكلة الوحيدة التي تواجه العراق فإن هذا يكفي مع الأسف، والدولة على شفا الإفلاس، وذلك نتيجة للهبوط الحاد في أسعار النفط، الذي يمثل 90% من العائدات الحكومية".

وأشارت إلى أن "الأوضاع السياسية تعاني أيضا من الفوضى، والميليشيات تعيث في الأرض فسادا، في الوقت الذي يعيد فيه متطرفو داعش تنظيم صفوفهم".

وأوضحت المجلة البريطانية أن "العراق يمتلك احتياطيا نقديا يصل إلى 60 مليار دولار، ولكن هذا الرقم يمكن أن ينفد بنهاية العام الجاري، وهو ما يمكن أن يدفعها نحو الاعتماد على قرض من صندوق النقد الدولي، وهو أمر مشكوك في حدوثه، موظفو الحكومة والمعاشات البالغ عددهم 7 ملايين شخص يشعرون بالقلق".

ونقلت "الإيكونوميست" عن موفق الربيعي، المستشار السابق للأمن القومي العراقي قوله إن "عدم القدرة على سداد الرواتب يعني نهاية العراق".

وأضافت الصحيفة أنه "ربما يبدو ذلك مفزعا، كما أن العراق لا يستطيع أيضا الاعتماد على القطاع الخاص. الكثير من الشركات تعتمد على العقود الحكومية، معظم القطاع غير رسمي، ومع فرض حظر التجوال، فإن هناك قيودا شديدة على السفر، والحدود مغلقة، وحركة التجارة تباطأت بشكل كبير".

وفي ختام تقريرها، قالت "الإيكونوميست"، "يختلف الساسة والمحللون حول الكيفية التي ربما تؤدي إلى انهيار العراق، ولكن كثيرين منهم يعتقدون أنها مسألة وقت فقط".