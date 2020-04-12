رعب "كورونا" في مخيمات الحدود التركية يعيد نازحين سوريين إلى إدلب

بدأ آلاف النازحين السوريين العودة إلى ديارهم في محافظة إدلب التي مزقتها الحرب على الرغم من خطر تجدد القتال، وبعضهم مدفوع بالخوف من تفشي فيروس كورونا المستجد في مخيمات النازحين المكتظة قرب الحدود التركية.

ونزح زهاء مليون سوري من إدلب وريفها في شمال غرب البلاد خلال الاثني عشر شهرًا الماضية بعد أن كثفت قوات الجيش السوري، مدعومة من روسيا، حملتها لاستعادة السيطرة على آخر معقل لمقاتلي المعارضة بعد حرب مستمرة منذ 9 سنوات.

وهدأت المعارك منذ مارس/ آذار، عندما اتفقت أنقرة، التي تدعم بعض الفصائل المعارضة للرئيس بشار الأسد، على وقف إطلاق النار مع موسكو التي تدعم دمشق بقوة جوية كثيفة.

ولم تُسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في شمال غرب سوريا، لكن الأطباء يخشون من أن البنية التحتية الطبية المدمرة في المنطقة والمخيمات المكتظة ستجعل أي تفش للفيروس يتحول بسرعة إلى كارثة إنسانية.

وفي ظل صمود الهدوء المؤقت، يُقيّم النازحون بين خيارين أصعب من بعضهما، إما البقاء في مخيمات مكتظة للغاية مع خدمات قليلة حيث يمكن أن يكون الانتشار المحتمل للفيروس مهلكًا، أو العودة إلى بيوتهم مع احتمال تجدد المعارك حولها.

وقال أبو عبدو (45 عامًا)، الذي عاد، اليوم الأحد، مع أُسرته المكونة من 7 أفراد إلى قرية في ريف إدلب:"حياتنا من خطر إلى خطر تهرب من القصف والنظام والمعارك إلى الزحام والكورونا".

وأضاف:"نحن هنا في أراض زراعية، والهواء نقي ونظيف، ولا يوجد زحام رغم أنها منطقة خطرة حتى اليوم".

وملأت سيارات فان وشاحنات محملة بحشايا نوم وأجهزة منزلية طريقًا متعرجًا صوب الجنوب عبر محافظة إدلب، اليوم الأحد، مع سعي عائلات، فرت قبل أشهر قليلة بسبب الغارات الجوية، إلى العودة لديارها.

وقال النازح فايز العاصي (49 عامًا)، الذي فرّ من جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي قبل شهرين ونصف الشهر:"لدينا تخوف من تصعيد النظام من جديد ولكن المعيشة في البلدة وفي منزلنا أفضل من هذا النزوح والبهدلة".

وذكر منسقو الاستجابة، وهي جماعة إغاثة في شمال غرب سوريا، أن 103 آلاف و459 سوريًا عادوا إلى بلدات في حلب وريف إدلب منذ وقف إطلاق النار.

وقال النازح زكريا شاويش (25 عامًا)، من بلدة أريحا، جنوب إدلب:"حتى لو كان هناك قصف نحن لا نخاف من القصف، تعودنا... الجلوس هنا تحت القصف أرحم من النزوح إلى الخيام وعدم امتلاك بيت".