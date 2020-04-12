الأردن.. احتجاجات في إربد على توقيف نائب وعقيد سابقين بتهمة مناهضة نظام الحكم (فيديو)

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أقدم محتجون في منطقة حكما التابعة لمحافظة إربد، شمال الأردن على إغلاق طرق حيوية في المنطقة وإشعال إطارات المركبات، احتجاجا على توقيف اثنين من أبناء المنطقة، من قبل محكمة أمن الدولة. ووفق صحيفة "الرأي" الأردنية فإن الأجهزة الأمنية قامت بتفريق المحتجين وإعادة فتح الطرق المغلقة. وأوقف مدعي عام محكمة أمن الدولة قبل عدة أيام، النائب السابق سليم البطاينة والعقيد المتقاعد معتصم البطاينة مدة ١٤ يوما في سجن السلط بعد أن وجه لهما تهمة مناهضة نظام الحكم . واستهجن ناشطون وسياسيون اعتقال النائب البطاينة وقريبه المتقاعد، في وقت تواجه فيه الدولة أزمة فيروس كورونا، وسط إجراءات استثنائية كان من أبرزها تفعيل