الشرطة السودانية تعتقل 30 محتجا من أنصار البشير

أعلنت الشرطة السودانية، يوم الأحد، اعتقال 30 شخصا من أنصار حزب الرئيس المخلوع عمر البشير أثناء احتجاجات ضد الحكومة الانتقالية في البلاد.

وبرغم حظر التجمعات بسبب فيروس كورونا، تظاهر المئات من النساء والشباب يوم الأحد.

وقالت شرطة العاصمة الخرطوم، إن الولاية شهدت صباح الأحد، مسيرات تحركت من تقاطع شارع القصر مع شارع البلدية واتجهت شرقا بشارع البلدية، فيما تصدت قوات الشرطة لها وألقت القبض على 30 شخصا.

وأكدت قوات الشرطة أنها "ماضية في إنفاذ القانون بمهنية واحترافية بعيدا عن أي استقطاب أو إملاء عدا النصوص القانونية".

وناشدت المواطنين "ضرورة الالتزام بالقانون والأوامر الملزمة الصادرة من السلطات المختصة".