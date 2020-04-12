سفير بريطانيا في العراق: لهذا السبب لا أصطحب زوجتي إلى بغداد

سفير بريطانيا في العراق: لهذا السبب...

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المصدر: بغداد- إرم نيوز

قال السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، إن عدم اصطحاب زوجته إلى بغداد، يعود إلى وجود الميليشيات.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردا على سؤال من أحد متابعيه بشأن عائلته.

وقال هيكي: "كنت أود أن تكون أسرتي هنا معي لترى جميع الجهود التي تقدمها البلاد، لكن للأسف الوضع ليس آمنا بالنسبة لهم بسبب تهديد الميليشيات وهجمات الصواريخ المستمرة التي تستهدف السفارات".

وأضاف أنه "ليس لدي أدنى شك أن العراق سيزدهر من جديد، إذا ما توفر الأمن وآمل أن تنجح الحكومة المقبلة بتوفير ذلك".

ويرفض أغلب السفراء في العراق اصطحاب عائلاتهم معهم، إلا بعضا منهم، مثل السفير التركي فاتح يلدز، الذي تزور أسرته العراق بين فترة وأخرى.

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