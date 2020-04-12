سفير بريطانيا في العراق: لهذا السبب لا أصطحب زوجتي إلى بغداد

قال السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، إن عدم اصطحاب زوجته إلى بغداد، يعود إلى وجود الميليشيات.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ردا على سؤال من أحد متابعيه بشأن عائلته.

وقال هيكي: "كنت أود أن تكون أسرتي هنا معي لترى جميع الجهود التي تقدمها البلاد، لكن للأسف الوضع ليس آمنا بالنسبة لهم بسبب تهديد الميليشيات وهجمات الصواريخ المستمرة التي تستهدف السفارات".

وأضاف أنه "ليس لدي أدنى شك أن العراق سيزدهر من جديد، إذا ما توفر الأمن وآمل أن تنجح الحكومة المقبلة بتوفير ذلك".

كنت اود ان تكون اسرتي هنا معي لترى جميع الجهود التي تقدمها البلاد، لكن للاسف الوضع ليس امن بالنسبة لهم بسبب تهديد الميليشيات وهجمات الصواريخ المستمرة التي تستهدف السفارات. ليس لدي ادنى شك ان العراق سيزدهر من جديد اذا ما توفر الامن و آمل ان تنجح الحكومة المقبلة بتوفير ذلك https://t.co/87THnPPTGb — Stephen Hickey (@sblhickey) April 12, 2020

ويرفض أغلب السفراء في العراق اصطحاب عائلاتهم معهم، إلا بعضا منهم، مثل السفير التركي فاتح يلدز، الذي تزور أسرته العراق بين فترة وأخرى.