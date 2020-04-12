حملة توقيعات تهدف إلى "وأد الفتنة" بين مصر والكويت

بدأت شخصيات سياسية وفنية وثقافية مصرية، اليوم الأحد، حملة توقيعات على بيان يؤكد على عمق العلاقات بين مصر والكويت حكومة وشعبا، ووأد الفتنة التي نشبت مؤخرا بين البلدين على خلفية أزمة كورونا.

وكان على رأس الموقعين وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، والشاعر جمال بخيت والمنتج محمد العدل، والنائبة البرلمانية مارجريت عازر، ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي والفنانة إلهام شاهين، والإعلامي حمدي رزق.

ويقول بيان الحملة إن "الموقعين عليه يتابعون بكل أسف - تلك المشاحنات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي بدأت من فردين أو ثلاثة لا يمثلون إلا أنفسهم".

وأضاف أن "عددا كبيرا جدا من الشخصيات الكويتية المحترمة قد استنكرت هذه التصريحات المستفزة وسجلت مقاطع صوتية ومرئية تذكر بقيمة مصر ودورها في محيطها العربي والإنساني".

وتابع، أن "بعض المنتمين لتيار سياسي ملفوظ من الشعب المصري بدأوا في بث مقاطع مصورة خارج مصر، تحمل الكثير من الإساءة للشعب الكويتي ورموزه، الأمر الذي نتج عنه صدور بيان من مجموعة كبيرة من رموز الفن والثقافة والشخصيات العامة الكويتية يلفت النظر إلى تلك المحاولات للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، ويدين تلك المحاولات".

وأكد البيان أن "العلاقة الإستراتيجية بين كل من مصر والكويت هي علاقة أخوة تاريخية ممتدة تم اختبارها على مدى عقود طويلة في جميع ظروف الشدة والرخاء وقد أثبتت الظروف متانة هذه العلاقة المستندة إلى المحبة والقيم الإنسانية الرفيعة والمصالح المشتركة".

ولفت البيان إلى أن "الشعب المصري يحترم الدور الذي تقوم به دولة الكويت الشقيقة في مجالات عدة وخاصة في شأن الثقافة والتنوير والمبادرات الإنسانية، ويستنكر هذه المشاحنات أيا كان مصدرها والرامية الى تفتيت النسيج العربي في وقت هو الأصعب في تاريخ الأمة العربية".

وأكد "ضرورة تماسك كافة الدول العربية على أرضية التعاون الإنساني والمصالح المشتركة، في زمن التكتلات، ضد الفوضى القائمة في المنطقة والتي تضر جميع الدول بلا استثناء".

ومن جانبه قال طارق الشناوي الناقد الفني المصري، إن "التراشق على منصات السوشال ميديا بين بعض الشخصيات الكويتية والمصريين، مسألة غير صحيحة تاريخيا، وفكريا، والجميع يعرف مدى المحبة بين الشعبين".

وتابع الشناوي لـ "إرم نيوز"، أن الانفلات ببعض الكلمات لا يعني أن الدولة تتخذ موقفا تجاه بعضها، ولكنها حالات فردية نابعة من خطأ في التعبير أو الإحساس أو الوقت.

وأكد الناقد الفني، أن البيان صدر عن عدد من المثقفين المصريين ليؤكد مدى عمق العلاقات بين البلدين، وهدفه أن العمق المصري لا يمكن أن يكون ضد الكويت، ويرفض أي إهانة لأي شخصية كويتية أو شعب أو تاريخ، سواء أكان بسوء أو بحسن نية.

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