من مناهضة الاستعمار البريطاني إلى معارضة البشير.. وفاة المناضل السوداني فاروق أبوعيسى

توفي يوم الأحد، المناضل السوداني فاروق أبو عيسى عن ٨٧ عاما، بعد سنوات طويلة من المعارضة، بدأت بمناهضة الاستعمار البريطاني وانتهت بالإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير.

وولد السياسي والقانوني فاروق أبو عيسى، عام 1933 في مدينة "ود مدني" وسط السودان.

وانضم أبو عيسى للحزب الشيوعي السوداني أثناء دراسته بمدرسة "حنتوب" الثانوية، وذلك عبر رابطة الطلاب الشيوعيين، وكان عضوا في مكتبها السياسي منذ عام 1950.

وخلال دراسته للمرحلة الثانوية في مدرسة حنتوب، تعرض أبو عيسى للفصل خلال الأشهر الأخيرة من دراسته، بسبب نشاطه السياسي المناهض للاستعمار البريطاني للسودان.

ودرس الراحل الحقوق في جامعة الإسكندرية، حيث تخرج منها عام 1957.

وعقب أيام من نجاح ثورة أكتوبر 1964 التي أطاحت بالرئيس إبراهيم عبود من الحكم في السودان، اشتهر أبوعيسى خلال أحداث ما باتت تعرف في الأدب السياسي السوداني بـ (ليلة المتاريس)، حيث قاد الجماهير التي أغلقت الشوارع أمام تحركات ضباط من الجيش للانقلاب على الثورة الوليدة حينها.

كما عارض أبو عيسى نظام الرئيس عمر البشير حتى سقوطه في أبريل/ نيسان الماضي، وتعرض للاعتقالات لفترات طويلة.

ونعى رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، المناضل الوطني فاروق أبو عيسى.

وقال حمدوك: "ظل فاروق أبو عيسى أحد الرموز التاريخية للنضال من أجل الديمقراطية والتحرر الوطني وسيادة دولة الحقوق والقانون في السودان. ولم يتوقف عن العطاء والبذل طيلة حياته".

كما نعى رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، الراحل فاروق أبو عيسى، وقال: "توفي اليوم المناضل الجسور الأستاذ فاروق أبو عيسى. لقد كان فقيدنا علماً من أعلام النضال الوطني، صامداً في وجه الطغيان المباد. ومهما تعددت الاجتهادات السياسية، فإن البلاد اليوم توجب اصطفافاً وطنياً من أجل بناء السلام والديمقراطية والتنمية، فلا صوت يعلو فوق صوت الوحدة الوطنية".