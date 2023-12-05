وزير الخارجية المصري يزور واشنطن.. ماذا في جعبته؟

وصرح السفير المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن الوزير سامح شكري توجه، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة ثنائية يلتقي خلالها عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما في ذلك رؤساء وأعضاء اللجان المعنية بالسياسة الخارجية الأمريكية في الكونجرس الأمريكي، وذلك بهدف دفع وتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

ووفق بيان صحفي عن الوزارة، قال المتحدث الرسمي، إن زيارة وزير الخارجية ستشمل أيضاً عقد لقاءات مع عدد من مراكز الفكر والأبحاث الأمريكية، بالإضافة إلى المشاركة في لقاءات إعلامية.

وأوضح أن الزيارة سيعقبها انضمام شكري، للوفد الوزاري العربي الإسلامي المقرر أن يزور واشنطن يوم 7 ديسمبر؛ لعقد لقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وعدد من أعضاء الكونجرس ووسائل الإعلام الأمريكية، سعياً لوقف الحرب الدائرة فى قطاع غزة اتصالاً بالتكليف الصادر عن القمة العربية/الإسلامية الأخيرة.