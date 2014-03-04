الجربا يتسلم مقعد سوريا في قمة الكويت

أعلن مدير مكتب الائتلاف الوطني السوري في جمهورية مصر العربية قاسم الخطيب، أن رئيس الائتلاف أحمد الجربا، سيتسلم رسمياً مقعد سوريا لدى جامعة الدول العربية في قمة الكويت المقبلة التي تقام يومي 25 و 26 آذار/ مارس الجاري.

وأضاف الخطيب في تصريحٍ صحافي له الإثنين، أثناء تواجده في إسطنبول، أن الائتلاف سيصبح ممثلاً بالجامعة العربية في قمة الكويت، حيث يتسلم الجربا شخصياً المقعد، ويُشارك في القمة ممثلاً لسوريا، في حين سيكون هيثم المالح مُمثلاً للائتلاف كـ"مندوب دائم " لدى جامعة الدول العربية.

وأشار الخطيب إلى أن الهيئة العامة للائتلاف، أقرت خلال اجتماعاتها التي تقام هذه الأيام في إسطنبول، أن تعقد اجتماعاً لهيئة الائتلاف المكونة من 120 عضواً، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأسبوع المقبل.

وأوضح أن هذا الاجتماع يعطي رمزية هامة للائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية، مشيراً إلى أن الجامعة العربية رحبت بالمعارضة واجتماعها، وأيضاً الحكومة المصرية رحبت بوجود الاجتماع على أراضيها، وداخل مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

يُذكر أن مصادر من داخل الائتلاف السوري المعارض، قالت الثلاثاء الماضي، إن: "الائتلاف يعتزم نقل اجتماعاته إلى القاهرة"، مشيرةً أن: "ذلك لا يعني أن هناك تغيراً في المواقف أو التعاطي مع حكومة أنقرة".

وبينت المصادر أن: "اجتماع الهيئة العامة سيكون يومي 8 و9 من الشهر المُقبل في القاهرة، بنصاب شبه كامل بعد عودة عشرات المنسحبين، وسيترأس الاجتماع رئيس الائتلاف أحمد الجربا".

فيما سيجتمع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ(41)، برئاسة المملكة المغربية يومي 5 و6 من نفس الشهر، بمقر الأمانة العامة للجامعة.