وفاتان و331 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت السلطات الصحية في دولة الإمارات العربية، فجر اليوم الجمعة، تسجيل وفاتين، و331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مكتب الاتصالات التابع لحكومة الإمارات، في تغريدة على تويتر، إن شخصين أحدهما آسيوي والآخر عربي توفيا من تداعيات الإصابة بكورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 14 حالة.

وأضاف المكتب أنه تم الكشف عن 331 إصابة جديدة بالفيروس، بعد إجراء أكثر من 40 ألف فحص خلال اليومين الماضيين، وبذلك يبلغ عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 2990 حالة.

وأشار المكتب إلى شفاء 29 حالة جديدة لمصابين وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء من الفيروس في الإمارات 268 حالة.