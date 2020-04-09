رئيس وزراء العراق المكلف يتعهد بحصر السلاح بيد الدولة

تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بحصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن سيادة العراق خط أحمر.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح الكاظمي، اليوم، بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة؛ لأسباب ”داخلية وخارجية“، لم يفصح عنها.

وقال الكاظمي في كلمة له، بثها التلفزيون الرسمي: ”أشكر كل من منحني هذه الثقة، لا سيما وأن هذه المسؤولية هي اختيار وطني، والنجاح ليس لفرد فقط، بل للجميع، وسأقوم بتقديم تشكيلتي الوزارية في أقرب وقت“.

وأضاف: ”حكومتي ستكون خادمة للشعب بالأفعال وليس الأقوال، حيث ستكون من أولوياتها محاربة الفساد والفاسدين، وإعادة النازحين إلى مناطقهم“.

وتابع: ”سيادة العراق خط أحمر، ولن تكون هذه القضية محل جدال، فلا يمكن المجاملة على حساب العراق، أو العراقيين، فالعراق بلد عريق ويمتلك سيادة، وقراره سيكون بيد أبنائه فقط.. علاقات العراق الخارجية ستكون متوازنة ولن نسمح بإهانة أي عراقي من أي جهة داخلية أو خارجية عبر اتهامه بالتبعية للخارج“.

وأكمل الكاظمي حديثه قائلا: “السلاح اختصاص الدولة فقط وليس الأفراد أو المجموعات، والقوات الأمنية بمختلف صنوفها ستعمل على حصر السلاح بيد الدولة، وعلينا العمل معا لنحمي العراق من النزاعات العبثية”.