الأردن يشيد بقرار التحالف العربي تعليق عملياته في اليمن

أشادت المملكة الأردنية، اليوم الخميس، بإعلان التحالف العربي في اليمن تعليق العمليات العسكرية، واعتبرت ذلك خطوة هامة، في سبيل تهيئة الظروف للوصول إلى اتفاق سلام شامل.

وأعلن التحالف العربي أمس الأربعاء، وقف إطلاق نار في اليمن من جانب واحد لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، في الدولة المنهكة بالحرب.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأردنية، أيمن الصفدي، أن المملكة تعتبر خطوة التحالف العربي خطوة هامة، لتهيئة الظروف لاتفاق سلام دائم وشامل.

وأكد البيان الأردني على ”ضرورة بذل كل جهد ممكن للتوصل لحل سياسي للأزمة في اليمن وفق المرجعيات المعتمدة“.

ويعاني اليمن انهيارا شبه تام في كافة القطاعات، لا سيما الصحي، وأصبح 80% من سكانه بحاجة إلى مساعدات، جراء الحرب المستمرة منذ 6 أعوام بين القوات الموالية للحكومة، والمتمردين الحوثيين.