إسرائيل تفرج عن قيادي في ”حماس“ عقب اعتقاله 4 أشهر

أفرجت إسرائيل، مساء الأربعاء، عن القيادي في حركة حماس عبدالخالق النتشة (62 عاما) من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بعد اعتقال إداري دام 4 أشهر.

وقالت الحركة، في بيان: ”الاحتلال أفرج عن القيادي في الحركة بعد أن مضى على اعتقاله الإداري 4 شهور“.

وأضافت: ”النتشة اعتقل في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد مداهمة منزله في حي جبل الرحمة بمدينة الخليل، ولم يمض حينها على الإفراج عنه من سجون الاحتلال سوى 9 أشهر إثر اعتقال استمر 20 شهرا“.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس دون محاكمة تقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع القائد العسكري في الضفة الغربية المحتلة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على ”معلومات سرية أمنية“ بحق المعتقل.

وعادة ما تمدد السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن إسرائيل للخطر.

ولفتت الحركة إلى أن النتشة أمضى في السجون الإسرائيلية ما مجموعه 20 عاماً، كان أطولها 10 سنوات متتالية، كما اعتقل عدة مرات إدارياً رغم معاناته من أزمة صدرية حادّة، ومشاكل صحية في الكلى، وتعرض لإهمال طبي متعمد خلال اعتقاله.

ووفق إحصاءات فلسطينية، تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5 آلاف مواطن، منهم 43 امرأة، و180 طفلاً، و700 مريض.‎