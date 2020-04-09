مصدر: الزرفي سيعتذر عن تشكيل الحكومة العراقية.. الكاظمي بديلا عنه

أفاد مصدر سياسي في العاصمة العراقية بغداد، يوم الاربعاء، بأن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، يعتزم يوم الخميس، الاعتذار عن تكليفه بتشكيل الحكومة.

وقال مصدر سياسي، رفض الكشف عن اسمه لـ“إرم نيوز“ إن ”رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي سيعتذر يوم الخميس عن تكليفه بتشكيل الحكومة، بعد اجتماع عقد الأربعاء بحضور رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، حيث تم إقناع الزرفي بالانسحاب، وعدم المضي بمسار عقد جلسة للبرلمان لتحديد مصير تشكيلته الحكومية“.

وبحسب المصدر، فإن ”الولايات المتحدة الأمريكية أعطت إشارات إلى الزرفي بضرورة التعاطي مع التطورات الحالية، ودراسة إمكانية انسحابه من التكليف، خاصة أن البديل هو مصطفى الكاظمي، المحسوب على المعسكر المتوازن في العلاقات بين إيران وأمريكا“.

ويأتي ذلك، بعد أن أعلن تحالف القوى العراقية، (أكبر تكتل سني في البرلمان) يوم الأربعاء، دعمه لترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، لتشكيل الحكومة الجديدة، بديلا عن عدنان الزرفي.

كما أعلن إقليم كردستان دعمه لتكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة.

بدوره قال النائب عن تحالف ”سائرون“ علاء الربيعي، إن رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف رئيس جهاز المخابرات العراقية، مصطفى الكاظمي، الخميس، بتشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الربيعي قوله، إن ”يوم الخميس سيتم تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الوزراء من قبل رئيس الجمهورية وبحضور الكتل السياسية الشيعية“، مشيرا إلى أن ”موقف سائرون منذ استقالة حكومة عبدالمهدي وإلى اليوم كان واضحاً بأنه يرغب بتمرير شخصية لرئاسة الوزراء يتم الاتفاق عليها من قبل الكتل السياسية، وتكون مرضية للمرجعية الدينية والشارع العراقي“.