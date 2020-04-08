تحقيق: سلاح الجو السوري وراء هجمات كيماوية

خلص فريق جديد بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التابعة للأمم المتحدة، في أول تقرير له إلى أن سلاح الجو السوري استعان بطائرات عسكرية من طراز سوخوي-22 وطائرة هليكوبتر وأسقط قنابل تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على قرية في منطقة حماة الغربية في مارس/آذار 2017.
وجرى تشكيل وحدة التحقيق الخاصة من قبل أعضاء المنظمة في 2018 لتحديد مرتكبي الهجمات غير القانونية، وحتى الآن تقتصر مهمة المنظمة على تحديد وقوع الهجمات وليس تحديد مرتكبيها.
ونفى مسؤولون في حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وروسيا الداعم الرئيس له مرارا استخدام الأسلحة الكيمياوية واتهموا مقاتلي المعارضة بشن هجمات لتوريط القوات السورية.