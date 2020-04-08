تحقيق: سلاح الجو السوري وراء هجمات كيماوية

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خلص فريق جديد بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التابعة للأمم المتحدة، في أول تقرير له إلى أن سلاح الجو السوري استعان بطائرات عسكرية من طراز سوخوي-22 وطائرة هليكوبتر وأسقط قنابل تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على قرية في منطقة حماة الغربية في مارس/آذار 2017. وجرى تشكيل وحدة التحقيق الخاصة من قبل أعضاء المنظمة في 2018…