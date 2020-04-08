تحت أنظار الدوريات الأمريكية .. تعزيزات روسية إلى القامشلي السورية

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أرسلت روسيا مؤخرا تعزيزات عسكرية إضافية إلى قاعدتها العسكرية في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا. وأوضحت مصادر محلية، أن أرتالا عسكرية ضمت أكثر من 50 شاحنة عسكرية ودبابة وناقلة جنود، خرجت خلال اليومين الماضيين، من مدينة عين عيسى شمال سوريا، وتوجهت إلى مدينة ”تل تمر“ ومنها إلى مدينة القامشلي عبر الطريق الدولي ”إم 4“. وذكرت المصادر…