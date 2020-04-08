تحت أنظار الدوريات الأمريكية .. تعزيزات روسية إلى القامشلي السورية

أرسلت روسيا مؤخرا تعزيزات عسكرية إضافية إلى قاعدتها العسكرية في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا.
وأوضحت مصادر محلية، أن أرتالا عسكرية ضمت أكثر من 50 شاحنة عسكرية ودبابة وناقلة جنود، خرجت خلال اليومين الماضيين، من مدينة عين عيسى شمال سوريا، وتوجهت إلى مدينة ”تل تمر“ ومنها إلى مدينة القامشلي عبر الطريق الدولي ”إم 4“.
وذكرت المصادر أن دوريات أمريكية كانت تراقب الأرتال الروسية لدى دخولها مطار القامشلي الخاضع لسيطرة الجيش السوري.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، عززت روسيا وجودها في قاعدتها الواقعة قرب مطار القامشلي، حيث يوجد نحو 200 جندي روسي، وعشرات العربات المدرعة والدبابات إلى جانب 6 مروحيات.