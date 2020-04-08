بعد تأييد ”تحالف القوى“ .. هل اقترب مصطفى الكاظمي من رئاسة الحكومة العراقية؟

أعلن تحالف القوى العراقية، (أكبر تكتل سني في البرلمان) اليوم الأربعاء، دعمه لترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، لتشكيل الحكومة الجديد، بديلا عن المُكلف الحالي النائب عدنان الزرفي.

وأعلن الزرفي أمس الثلاثاء، استكمال تشكيلته الوزارية، وبانتظار جلسة منح الثقة التي يقررها البرلمان، وسط رفض ”شيعي“.

وقال تحالف القوى في بيان، إنه ”يؤكد موقفه الثابت والداعم لاستقرار العراق، والمضي نحو الخيارات الوطنية في تشكيل الحكومة ضمن السباقات الدستورية، وما زلنا متمسكين بأسس الوحدة الوطنية أمام التحديات التي تواجه بلدنا وشعبنا العراقي“.

وأضاف التحالف، أنه “ يؤكد في الوقت نفسه التزامه بوحدة الصف السياسي، من أجل تجاوز المرحلة الصعبة والمخاطر الجمة التي يعاني منها البلد على المستويات الصحية والأمنية والاقتصادية والسياسية، حيث يضع التحالف باهتماماته أن يكون المرشح لرئاسة الحكومة، يحظى بقبول وتأييد من قوى المكونات السياسية المسؤولة عن الترشيح، وأن يتمتع بالقبول على المستوى الوطني“.

وأشار إلى أن ”تحالف القوى العراقية يؤكد دعمه وتأييده لتوافق الكتل السياسية المعنية على ترشيح السيد مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة الجديدة“.

ولفت إلى أن ”قوی تحالفنا تعتز بأن يكون دورها على الدوام هو إرساء السلم والحوار والتفاهم بين أبناء الشعب العراقي، ورفض الفرقة والفتن والتقاطعات السياسية، خدمة لتطلعات شعبنا، واستجابة لمطالبه المشروعة بالأمن والسلم والإصلاح.