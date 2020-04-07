بومبيو يكشف عن ”حوار استراتيجي“ بين واشنطن وبغداد حول مستقبل القوات الأمريكية في العراق

المصدر: ا ف ب

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، أن واشنطن وبغداد ستعقدان منتصف حزيران/يونيو المقبل ”حوارًا استراتيجيًا“ لاتخاذ قرار حول مستقبل وجود القوات الأمريكية في العراق، الذي يرفضه البرلمان العراقي.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي في واشنطن ”اقترحت الولايات المتحدة حوارًا استراتيجيًا مع الحكومة العراقية يعقد منتصف حزيران/يونيو“.

وأضاف ”مع وباء كوفيد-19 المتفشي في العالم وإيرادات النفط التي تتراجع وتهدد الاقتصاد العراقي بالانهيار، من الأهمية بمكان أن تتعاون حكوماتنا لكي لا تذهب الانتصارات على تنظيم الدولة الإسلامية والجهود لاستقرار البلاد سدى“.

وتابع أنها ستكون أول مراجعة لكافة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الأمريكية-العراقية ”بما في ذلك مستقبل القوات الأمريكية“ في البلاد.

وسيمثل الولايات المتحدة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هايل، الرجل الثالث في الخارجية الأمريكية.

ولا تستبعد إدارة دونالد ترامب التي وعدت بسحب قواتها من ساحة العمليات المكلفة في الشرق الأوسط، خفض وجودها لتستبدل بقوات من حلف شمال الأطلسي حتى وإن أكدت حتى الآن أنها لا تنوي ببساطة مغادرة العراق.

والعلاقات متوترة جدًا بين الدولتين الحليفتين منذ سلسلة هجمات على المصالح الأمريكية في العراق نهاية 2019 نسبتها واشنطن خصوصًا إلى فصائل موالية لإيران، وتدهورت أكثر مع اغتيال الجيش الأمريكي الجنرال الإيراني قاسم سليماني ومسؤول عراقي كان يرافقه في غارة جوية في بغداد مطلع كانون الثاني/يناير الماضي.

وفي الأثناء تزايدت النقمة على الأمريكيين في العراق وصوت البرلمان العراقي رسميًا للمطالبة بسحب القوات الأمريكية الموجودة في البلاد، في إطار تحالف دولي لمحاربة تنظيم داعش المتشدد.