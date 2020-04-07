”أفريكوم“ تعلن مقتل قيادي بارز في حركة ”الشباب“ الصومالية بغارة جوية

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) تحييد أحد قياديي حركة ”الشباب“ المتشددة، في الصومال.

جاء ذلك في بيان صادر عن ”أفريكوم“، اليوم الثلاثاء.

وأوضح البيان، أنه جرى التأكد من تحييد ”يوسف جيس“(Yusuf Jiis)، في غارة جوية بمنطقة ”باي“ جنوب الصومال، نُفذت في 2 أبريل/نيسان الجاري.

ونقل البيان عن قائد ”أفريكوم“ ستيفن تاونسند، قوله: ”كان هذا الشخص أحد القادة الرئيسيين في منظمة الشباب“. لافتا إلى أن ”جيس“ مسؤول عن مقتل العديد من الأبرياء.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد حركة ”الشباب“، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم ”القاعدة“، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.