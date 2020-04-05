العثور على مقبرة جماعية لداعش تضم جثامين جنود عراقيين (صور)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، العثور على مقبرة جماعية تضم جثامين مدنيين وجنود في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: إن ”الاستخبارات العسكرية داهمت وكرا للدواعش وعثرت بداخله على مقبرة جماعية لمنتسبي قواتنا الأمنية ومدنيين في هيت“.

وأضافت أنه ”بناءً على معلومات استخبارية دقيقة داهمت قوة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة، وبالاشتراك مع فصيل استطلاع لواء المشاة ٢٩ وكرا للدواعش في منطقة الخوضة بقضاء هيت بالأنبار، وضبطت بداخله دراجة نارية ومواد أخرى“.

وأشارت إلى أن ”المقبرة الجماعية تضم منتسبين ومدنيين تم إعدامهم من قبل عصابات داعش الإرهابية قبل التحرير“.

وخلال سيطرة تنظيم داعش على محافظة الأنبار 2014 – 2016، نفذ عدة عمليات إعدام ميدانية بحق المواطنين والمنتسبين في القوات الأمنية.