بعد انهيار ”تحالف“ غانتس.. حزب ”العمل“ يعلن انتهاء الشراكة مع حزب ”ميرتس“

أعلن زعيم حزب العمل الإسرائيلي ”عمير بيرتس“، انفصال حزب العمل الذي يرأسه عن تحالف ”العمل-غيشر“، ليكون الانفصال الثاني في كتلة اليسار التي انقسمت بسبب توجه زعيم حزب ”كحول لفان“ بيني غانتس، لحكومة موسعة مع زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو.

وقالت قناة ”I24 NEWS“ الإسرائيلية، إن ”رئيس حزب العمل الإسرائيلي عمير بيرتس، أبلغ السبت، رئيس حزب ميرتس نيتسان هروفيتس، بفك الشراكة بين الحزبين، حيث تقدم حزب العمل بطلب رسمي إلى لجنة الكنيست، لفك هذه الشراكة رسميا“.

وأضافت: بأن ”الحزبين قررا خوض انتخابات الكنيست الأخيرة في لائحة انتخابية واحدة، لتوحيد معسكر الوسط اليسار، ومضاعفة قوته، لكن هذا قد انتهى بعد توجه زعيم المعسكر بيني غانتس إلى تشكيل حكومة مع نتنياهو“.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت أن رئيس حزب العمل عمير بيرتس، ينوي الالتحاق بهذه الحكومة، فيما يرفض حزب ”ميرتس“ بشدة الانضمام إلى حكومة يشارك بها نتنياهو.

وسبق أن شهدت كتلة اليسار، تفككا في صفوفها، عقب انفصال حزبين من تحالف ”كحول لفان“ الذي كان يقوده غانتس عن التحالف، بعد تحالفه مع نتنياهو لتشكل حكومة وحدة، عقب تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.