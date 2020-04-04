 العراق توضح حقيقة دخول زوار إيرانيين رغم إغلاق منافذه (صور) – إرم نيوز‬‎

العراق توضح حقيقة دخول زوار إيرانيين رغم إغلاق منافذه (صور)

العراق توضح حقيقة دخول زوار إيرانيين رغم إغلاق منافذه (صور)

المصدر: محمد عبدالجبار – إرم نيوز

نفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل بشأن دخول زوار إيرانيين إلى البلاد، رغم إغلاق المنافذ الحدودية، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وقالت الهيئة إن ما جرى تداوله بشأن ”دخول زوار إيرانيين عبر منفذ (زرباطية) مهران الحدودي، مناف للحقيقة“.

وأكد البيان إغلاق المنفذ المذكور وباقي المنافذ الحدودية أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري مع الجارتين إيران والكويت، تنفيذا لتوجيهات خلية الأزمة ومجلس الوزراء لمنع تفشي الوباء.

ونشرت الهيئة صورا حديثة من المنفذ يظهر إغلاقه بشكل تام.

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