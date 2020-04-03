إطلاق نار وأنباء عن ضحايا خلال احتجاجات ضد حظر التجول في العراق (فيديو)

اندلعت، مساء اليوم الجمعة، صدامات بين الأمن العراقي ومحتجين غاضبين على حظر التجول الذي فرضته السلطات في البلاد لمنع تفشي وباء كورونا، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن ”عشرات الأشخاص تظاهروا لرفض حظر التجوال المفروض في ذي قار، بسبب تأثيره على أعمالهم اليومية، حيث جاب العشرات منهم ساحات المدينة وهم يستقلون الدراجات النارية، قبل أن يتوجهوا إلى جسر النصر وسط الناصرية لفتحه أمام حركة السيّر“.

وبحسب تلك الوسائل، فإن ”قوة أمنية اقتحمت مركز تجمع المتظاهرين في ساحة الحبوبي وهي الساحة الرئيسية لاحتجاجات المحافظة قبل تفشي فيروس كورونا، حيث أطلقت تلك القوة النار في الهواء لتفريق المتظاهرين“.

لكن مصادر عراقية أخرى تحدثت عن سقوط قتيل وإصابة أكثر من 10 أشخاص بجروح.

بدورهم، أصدر متظاهرو ساحة الحبّوبي بياناً بشأن التطورات الأخيرة، وطالبوا القوات الأمنية بالتدخل.

وقال البيان: ”إن على المتظاهرين الالتزام لأيام معدودة حتى تفرج هذه الأزمة؛ كي لا نكون كباقي الدول التي انهارت بالكامل، فالمدينة لا مستشفيات فيها ولا حتى علاج كافٍ، وما علينا إلا الصبر، ونعلم جيداً أن الوضع المعيشي لأغلب العوائل مأساوي، فتكافلنا وقلوبنا على بعض هي كفيلة بعبور هذه الأزمة“.

وطالب المتظاهرون القوات الأمنية بـ“تمييز المنفلتين، والابتعاد عن ساحة الحبوبي لتجنب المصادمات مع المتظاهرين وحل الموضوع بالطرق القانونية“.