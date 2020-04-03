الإمارات تسجل وفاة و240 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، تسجيل وفاة، و240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد 1264 إصابة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع ”أعلنت اليوم عن رصدها 240 حالة إصابة جديدة بكورونا، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1264 حالة“.

وأضافت الوكالة: ”تعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج“.

وأعلنت الوزارة ”شفاء 12 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 108“.

كما أعلنت الوزارة ”تسجيل حالة وفاة بسبب كورونا لمصاب يبلغ من العمر 51 عاما، يعاني من مرض مزمن وفشل كلوي، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 9“.