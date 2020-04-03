القوات الأمريكية تجري تمرينا بالمدافع في قاعدة عين الأسد العراقية (صور)

أجرت القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، تمرينا بالذخيرة الحية باستخدام مدفعية هاوتزر أم 777 عيار 155.

وذكر الحساب الرسمي لعملية العزم الصلب، على ”تويتر“ أن ”الجنود الأمريكيين التابعين للفريق الأول، فصيل تشارلي، الكتيبة الثانية، فوج المدفعية الميداني الثامن، فريق اللواء القتالي الأول سترايكر، فرقة المشاة الخامسة والعشرين، قامت بإجراء تمرين بالذخيرة الحية“.

وبين أنه ”تم استخدام مدفع هاوتزر أم 777 عيار 155 ملم في قاعدة الأسد الجوية بالعراق“.

ويأتي هذا التمرين بعد أيام من وصول منظومة باتريوت الأمريكية إلى قاعدتي عين الأسد الجوية، في محافظة الأنبار، وقاعدة حرير في أربيل عاصمة إقليم كردستان، وسط أنباء متصاعدة عن جولة جديدة من المواجهة بين الولايات المتحدة وطهران.