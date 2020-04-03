إسرائيل تفرج عن وزير فلسطيني بعد اعتقاله لساعات

أفرجت السلطات الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، عن وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، بعد اعتقاله لساعات في معتقل ”المسكوبية“.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن الهدمي، عقب الإفراج عنه قوله: ”اعتدوا عليّ بالضرب المبرح داخل معتقل المسكوبية، وأجبروني على وضع كمامة مستخدمة عليها آثار دماء“.

وأفاد بأن التحقيق معه ”تركّز على المساعدات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للمواطنين في مدينة القدس الشرقية المحتلة؛ لمواجهة فيروس كورونا“.

وذكر أنه وقبل اعتقاله ”اقتحمت شرطة الاحتلال ومخابراته منزله بصورة همجية، وفجروا بوابته وعاثوا فيه فسادا، وفتشوا كل الغرف؛ واستخدموا الكلاب البوليسية“.

وأضاف الوزير: ”سياسة الاحتلال لن تثنينا عن جهودنا ومسؤولياتنا تجاه أهلنا في القدس لخدمتهم وحفظ سلامتهم في هذه الظروف العصيبة، التي نمر بها في ظل هذا الوباء الخطير“.

ووفق وكالة ”وفا“ الرسمية فإن هذه المرة الرابعة التي تعتقل فيها شرطة ومخابرات الاحتلال الوزير الهدمي، فضلا عن التحقيق معه لأكثر من مرة.