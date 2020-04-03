العراق.. خفر السواحل يوقف إيرانيينِ تجاوزا المياه الإقليمية على متن قارب

أوقف خفر السواحل في العراق اليوم الجمعة إيرانيينِ، بعد تجاوزهما المياه الإقليمية جنوب البلاد، حسب مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني في وزارة الداخلية العراقية، إن ”قوة من خفر السواحل أوقفت إيرانيينِ كانا على متن قارب صغير بعد تجاوزهما المياه الإقليمية“.

وأوضح المصدر، الذي طالب عدم الإشارة لاسمه، أن ”قوة أمنية نقلتهما إلى مركز صحي في قضاء الفاو في محافظة البصرة لإخضاعهما لفحص فيروس كورونا“.

وأشار إلى أنه ”تم احتجاز الموقوفين في مركز أمني لحين عرضهما على قاضي التحقيق المختص“.

ولم يكشف المصدر تفاصيل أكثر عن هوية الموقوفينِ ولا الجهة التي كانا يعتزمان قصدها في العراق.

وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أغلقت السلطات العراقية جميع منافذها البرية والبحرية والجوية مع إيران إلى جانب بلدان أخرى في مسعى إلى احتواء كورونا المستجد.