”الدفاع العراقية“ تقاضي برلمانية وجهت شتائم لعناصر أمن (فيديو)

أقامت وزارة الدفاع العراقية دعوى قضائية ضد النائب في البرلمان ألماس فاضل، بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي توجه شتائم لأفراد قوة أمنية.

وأظهر مقطع فيديو نشره نشطاء على مواقع التواصل، ألماس فاضل، وهي تحاول عبور حاجز أمني، لكن الجندي رفض ذلك بسبب قرار حظر التجول، وطلب منها الحديث إلى الضابط المسؤول.

وردت ألماس وهي بحالة عصبية، بسلسلة شتائم بحق القوة الأمنية والضابط المسؤول.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع يحيى رسول، رفع دعوى قضائية ضد النائبة ألماس فاضل.

وقال رسول في تغريدة عبر ”تويتر“: ”تم تسجيل دعوى قضائية بحق النائبة التي اعتدت على أحد مقاتلينا في نقطة تفتيش بمحافظة كركوك، ونشكر هذا المقاتل البطل على التزامه العالي بالقانون وتعامله بحكمة وعقلانية مع التجاوز الذي وقع عليه“.

وأثار الفيديو استياء المدونين والناشطين، الذين طالبوا باتخاذ ”الإجراءات المناسبة بحق ألماس، خاصة أن الوقت الراهن يتطلب التعاون بشأن تثبيت حظر التجول“.

وألماس فاضل، نائبة في البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني بزعامة آل طالباني.