السودان.. حجز 700 عسكري على متن سفينة بالبحر الأحمر بسبب فيروس كورونا

أعلنت القوات المسلحة السودانية، حجز 700 ضابط وجندي من القوات المسلحة بإحدى السفن الراسية في ميناء بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد ركن عامر محمد الحسن، إن الحجز جاء لأفراد القوات المسلحة عقب عودتهم من السعودية، لأغراض الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار، في بيان، إلى أن السفينة التي تقلهم غير معدة للإيواء وإمكانياتها غير مناسبة للبقاء في البحر، مؤكدا أن الترتيبات تجري لتوفيق أوضاعهم.

وسبق أن أغلقت السلطات السودانية، المجالات الجوية والبرية والبحرية، ضمن حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، المعروف طبيا بـ(كوفيد-19).

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السودانية، الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لطبيب خالط مصابا توفي باليوميين الماضيين، ليرتفع عدد الإصابات إلى 8 حالات ونحو 127 مشتبها في إصابتهم بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، أن التقارير الوبائية أكدت تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا عن طريق المخالطة، لتصبح تلك الحالة هى الأولى للانتقال المحلي للفيروس في السودان، حيث إن الإصابات السبع الأخرى، والتي توفيت منها حالتان، كانت كلها عائدة من خارج البلاد.

وذكرت أنها تتابع بدقة نحو 2833 شخصا من القادمين من عدد من الدول التي شهدت انتشارا للفيروس، عبر مطار الخرطوم، منذ 25 يناير/ كانون الأول الماضي منتشرين في عدد من ولايات البلاد.