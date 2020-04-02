السودان.. ”إزالة تمكين“ نظام البشير تلغي تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية

ألغت لجنة إزالة تمكين النظام السابق ومحاربة الفساد السودانية، اليوم الخميس، تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية (منظمة خيرية مقرها الخرطوم)، ومصادرة عدد من المستشفيات، وإقالة عدد من منسوبي نظام البشير.

وأعلنت اللجنة في مؤتمر صحفي، الخميس، مصادرة مستشفيي البان جديد والأكاديمي من وزير الصحة السابق والقيادي بحزب البشير، مأمون حميدة، لصالح الدولة السودانية.

وشملت القرارات أيضًا مصادرة نادي (AGC) لصالح وزارة المالية. وإنهاء خدمات 51 موظفًا في وزارة الشباب والرياضة، من بينهم مديرو إدارات الأراضي والإسكان والتخطيط العمراني.

وقررت اللجنة حجز واسترداد (16) مليون سهم من رجل الأعمال صفوت الحاج محمد في بنك النيل لصالح وزارة المالية ولاية الخرطوم. وإلغاء سجل منظمات “الرضوان الخيرية، السرية الخيرية، وأمل الخير”، وحجز جميع أموالها وتحويل أصولها لوزارة المالية.

وتشكلت لجنة إزالة التمكين في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي؛ لإزالة ”التمكين“ الذي أحدثه نظام المعزول عمر البشير، بموجب قرار من رئيس المجلس السيادي بالسودان عبد الفتاح البرهان.

وتضم اللجنة أعضاء من المجلس السيادي الانتقالي، وأعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير.

وتحقق لجنة إزالة التمكين في قضايا فساد وقعت في عهد الرئيس السابق عمر البشير (1989 – 2019)، إلى جانب العمل على إنهاء تمكين منسوبي النظام السابق في مؤسسات الدولة فيما يسمى بـ ”الدولة العميقة“.

وعزل الجيش السوداني في 11 أبريل/ نيسان الماضي الرئيس عمر البشير من الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بحكمه الذي استمر 30 عاما.