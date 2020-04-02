العراق.. عبدالمهدي يرد على اتهامات بإخفاء عدد الوفيات بـ“كورونا“

رد رئيس الوزراء العراقي، المستقيل، عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، على اتهامات بإخفاء عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقال عبدالمهدي، خلال جلسة لمجلس الوزراء، إنه ”لا يمكن أن نخفي وفيات في العراق بسبب فيروس كورونا، وإن التشكيك بالإجراءات غير ممكن، حتى وإن كانت هناك حالة أو حالتان لم يُعلن عنهما“.

وأضاف أن ”من يحاول التشكيك يسيء لنفسه وأهله ولا يساعد في مواجهة الفيروس“، مشددا على أن ”الأمور تحت السيطرة، وأن هناك شفافية عالية“.

الرواتب

وطمأن عبدالمهدي المواطنين بشأن الرواتب، ليس فقط في القطاع العام، و“لكن كل الفئات، والاهتمام يشمل توفير المتطلبات لهم في ظل الأزمة“.

وبشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء، قال إن الحكومة تتبع إجراءات معززة ”بما فيها إعادة العراقيين من الخارج“، مرجحا أن ”تشهد البلاد ارتفاعا بالأرقام في الأيام المقبلة“.

وسادت حالة تشكيك لدى الأوساط الشعبية والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات الحكومة العراقية، في ظل حديث عن تدخل فصائل مسلحة، للحصول على عقود توريد مستلزمات صحية ومعدات طبية.

وسجلت السلطات الصحية في العراق 728 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 52 حالة، وشفاء 182 مريضا.