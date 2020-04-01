السودان يدعو واشنطن للإسراع برفع اسمه من قائمة الإرهاب‎

دعا السودان، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإسراع برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء جرى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، جمع القائم بالأعمال المكلف بسفارة السودان بواشنطن، السفيرة أميرة عبد الله عقارب، والمدير العام للإدارة الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية السودانية، السفير محمد عبد الله التوم، بمساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي، والمبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بوث.

ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، استعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل دعمها وتعزيزها.

كما تناول ”أهمية الإسراع برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى يتسنى له التعامل مع المؤسسات المالية والدولية“.

ونقلت الوكالة عن ناجي إشادته بالتطورات الإيجابية التي يشهدها السودان، وتجديده دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية.

من جانبها، عبرت السفيرة عقارب عن تضامن السودان الكامل مع واشنطن في مواجهة جائحة كورونا التي أودت بحياة الآلاف.

وفي 8 مارس/ آذار الماضي، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن ”رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة وقت“.