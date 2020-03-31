قائد فيلق القدس الإيراني يصل بغداد

نقلت وكالة أنباء إيلنا العمالية الايرانية، مساء الثلاثاء أنباء عن وصول قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري العميد اسماعيل قا آني إلى العاصمة العراقية بغداد في أول زيارة له منذ توليه منصبه في مطلع يناير الماضي بعد اغتيال قاسم سليماني.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن قناة روسيا اليوم نبأ وصول العميد اسماعيل قا آني في زيارة غير معلنة، فيما أشارت قناة الشرقية العراقية نقلا عن مصادر في كتلة الفتح في البرلمان، أن ”القائد العسكري الإيراني بدأ عقد اجتماعات مع عدد من الزعماء الشيعة المقربين من طهران هم هادي العامري وعمار الحكيم ونوري المالكي“.

وكانت القوات الأمريكية قد اغتالت الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية قرب العاصمة العراقية بغداد فجر الثالث من يناير الماضي.

وعين المرشد الإيراني علي خامنئي اسماعيل قا آني بمنصب قائد فيلق القدس خلفا لقاسم سليماني.

وكان العميد إسماعيل قا آني، قال الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تفهم إلا لغة القوة، مشيرا إلى أن إيران حققت التقدم والاكتفاء الذاتي على الرغم من العقوبات.

وأضاف العميد قا آني، في مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء ”جوان“ الإيرانية، ”أعداؤنا لا يفهمون لغة غير القوة، والطريق هو طريق المقاومة“.

ووصف قائد فيلق القدس النظام الأمريكي بـ“الفاسد والإرهابي“، مشيرا إلى أنه ”ارتكب مؤخرًا أسوأ جريمة، وهي اغتيال القائد سليماني“، منوها أن ”هذه العملية عززت من عداء الشعب الإيراني للولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى“ على حد تعبيره.