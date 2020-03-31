 الدفاعات الجوية السورية تسقط صواريخ إسرائيلية في حمص – إرم نيوز‬‎

الدفاعات الجوية السورية تسقط صواريخ إسرائيلية في حمص

الدفاعات الجوية السورية تسقط صواريخ إسرائيلية في حمص

المصدر: رويترز

ذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم الثلاثاء أن الدفاعات الجوية تصدت ”لأهداف معادية“ في سماء مدينة حمص.

وقال التلفزيون الرسمي إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت صواريخ إسرائيلية.

ولم ترد بعد تقارير عن أضرار أو خسائر.

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