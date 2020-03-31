الأوقاف الفلسطينية: إسرائيل تستغل أزمة كورونا للسيطرة على المسجد الإبراهيمي

حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الثلاثاء، من استغلال إسرائيل تفشي فيروس كورونا المستجد، للسيطرة على المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن السلطات الإسرائيلية أقدمت على إغلاق المسجد، ومنعت دخول الحراس والسدنة، فيما سمحت فقط بدخول المؤذن لرفع الأذان.

وأضافت أن ”إغلاق المسجد الإبراهيمي من قبل الاحتلال الإسرائيلي أمام موظفي الأوقاف، ما هو إلا محاولة للسيطرة الكاملة عليه، في خطوة قد تستمر إلى ما بعد انتهاء الأزمة التي نعيشها في هذه الأيام“.

وطالبت وزارة الأوقاف المجتمع الدولي، بالعمل على منع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاته الرامية إلى تحويل المسجد لكنيس يهودي في تعامل يضرب أحقية المسلمين الخالصة به بعرض الحائط.

وكانت وزارة الأوقاف أغلقت المسجد الإبراهيمي أمام الزوار الأجانب والمصلين، وأبقت على السدنة والحراس على رأس عملهم، لمواجهة أي انتهاك لحرمته من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ عام 1994، يُقسم المسجد الإبراهيمي، الذي يعتقد أنه بنِي على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلما في أثناء تأديتهم صلاة الفجر، في الـ25 من فبراير/ شباط من العام ذاته.